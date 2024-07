Animali di casa e come amarli: è nata un’associazione ad hoc

Si chiama Equilibrio Anima-le Aps l’associazione dedicata agli amici a quattro zampe inaugurata sabato scorso a Sadurano, frazione sulle prime colline castrocaresi. Nel corso di un pomeriggio di festa, un gruppo di amici accomunati dall’amore per gli animali e dalla conoscenza dell’universo cinofilo ha presentato il sodalizio, costituito con lo scopo di diffondere una nuova consapevolezza circa il rapporto fra le persone e i propri animali da compagnia.

"Quando si decide di accogliere un animale da compagnia nella propria vita si fa una scelta d’amore, ma non sempre si hanno le giuste conoscenze per poter instaurare una relazione soddisfacente – spiegano gli educatori cinofili del centro, presieduto da Barbara Pedri –. È importante capire come relazionarsi con il proprio amico a quattro zampe, riconoscerne i tratti caratteriali e imparare a gestire l’unicità del soggetto. Per questo abbiamo deciso di fondare la nostra associazione, con lo scopo di supportare tutti gli amanti degli animali a comprenderli al meglio".

Nel corso della presentazione ufficiale del progetto e delle attività che prenderanno il via il prossimo autunno in via Sadurano 12, anche divertenti momenti ludici come le sessioni fotografiche gratuite, volte a cogliere in uno scatto il rapporto tra i presenti e i rispettivi cani, e una seduta di yoga con Giulia di Shala. Per informazioni si può scrivere un messaggio Watsapp al 378.4136523 oppure una mail a equilibrioianimale72@gmail.com

f. m.