Animali selvatici e Ruby Gillman gratis all’Astoria

L'azione si svolge in un villaggio della Transilvania dove tutto scorre lento e sereno. Matthias (Marin Grigore) lascia il suo lavoro in Germania e torna da suo figlio Rudi (Mark Blenyesi) che vive con la madre Ana (Macrina Barladeanu). L'uomo vuole recuperare il tempo perso e dedicarsi di più a suo figlio e a suo padre anziano e malato. Si riavvicina anche alla sua ex, Csilla (Judith State), che gestisce una piccola fabbrica. Proprio in quei giorni vengono assunti nuovi operai cingalesi. La comunità non è pronta per questa novità che disturba il suo quieto vivere. Un giorno, Rudi si trova nel bosco e viene turbato da qualcosa che lo getta in uno stato di shock, da quel giorno il bambino non parla più e i suoi genitori cercano di capirne la causa. E' una novità anche il film di animazione Ruby Gillman, la ragazza con i tentacoli. Il film diretto da Kirk DeMicco e Faryn Pearl, vede protagonista un'adolescente di 16 anni tanto dolce quanto imbranata. La ragazza frequenta la Oceanside High, dove cerca di integrarsi senza successo. Purtroppo, Ruby non può uscire con i ragazzi più cool della spiaggia, perché sua madre è una donna iperprotettiva e le ha proibito di avvicinarsi all'acqua. Quando Ruby decide di infrange la regola, però, scoprirà qualcosa di straordinario: non è una semplice adolescente. La giovane è una discendente diretta delle regine guerriere Kraken e, in quanto tale, è destinata a ereditare il trono di sua nonna, la Regina Guerriera dei Sette Mari. I Kraken hanno giurato di proteggere gli oceani dalle vanitose e ambiziose sirene, contro cui combattono da eoni. C'è però un grosso e inaspettato problema: la nuova ragazza giunta all'Oceanside High, la bella e popolare Chelsea, è proprio una sirena.

Resta Indiana Jones e il Quadrante del Destino di James Magold. Indy (Harrison Ford) che non è più quello che affrontava i nazisti in un castello inglese, nel lontano 1944. Siamo infatti nel 1969, nei frenetici giorni dell’Allunaggio, Indiana è ormai prossimo al ritiro e si sente superato dal mondo che lo circonda. Proprio quando sta per appendere la frusta al chiodo, il prof Henry Jones è costretto a tornare in azione a causa dalla sua figlioccia Helena (Phoebe Waller-Bridge). La ragazza, un’abile truffatrice, è riuscita a entrare in possesso di un prezioso e raro artefatto che suo padre aveva affidato alle cure di Indy.

Rimane anche il cartoon Elemental, il film d’animazione Disney Pixar diretto da Peter Sohn, segue le vicende di un’insolita coppia, Ember e Wade, in una città in cui gli abitanti, ovvero fuoco, acqua, terra e aria, vivono tutti insieme in diverse zone.