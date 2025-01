A Forlì gli animali domestici possono essere sepolti insieme ai padroni

Forlì, 14 gennaio 2025 - Un'amicizia che continua anche oltre la vita. Non molti ne sono a conoscenza, ma nel cimitero monumentale e negli altri sei cimiteri comunali di Forlì è consentita la tumulazione in urna delle ceneri degli animali d’affezione all’interno del loculo o della sepoltura in cui è già presente il proprietario o una persona di famiglia. La pratica può essere avanzata per volontà del defunto o su richiesta degli eredi.

“Non tutti i cittadini sanno di questa possibilità - spiega l’assessore Giuseppe Petetta -. Noi lo riteniamo un atto di civiltà, che denota la sensibilità dell'amministrazione verso gli animali di compagnia e il rapporto di fiducia e grande affetto che si viene a creare con i proprietari".

Nel caso degli animali da compagnia, "la procedura è simile a quella che già si applica a oggetti o forme di arredo, che nella vita hanno rivestito un valore importante per i defunti e possono essere riposti all’interno della tomba. L'animale può essere tumulato insieme alla sepoltura del suo proprietario, nello stesso manufatto o tomba di famiglia e in adeguate condizioni igieniche".