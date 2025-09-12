Animali sotto tutela nel parco: "Il benessere la nostra missione"

"Siamo molto contenti che sia stato rinnovato il patto, così come della fiducia che il Comune ha nei nostri riguardi. Noi ci occupiamo degli animali e del loro bene, per questo cerchiamo sempre di gestire tutto al meglio per la loro salvaguardia".

Maria Grazia Reggiani, presidente di ‘La piccola tana odv’, commenta così la notizia del rinnovo, per un altro anno, del patto di collaborazione che il Comune ha concesso all’associazione di volontariato, che da cinque anni si occupa dell’alimentazione, della salute e del controllo dei conigli, delle nutrie e degli uccelli che popolano il parco urbano Franco Agosto. Con due importanti novità: "Da quest’anno abbiamo chiesto di poter intervenire anche nell’alimentazione e nel controllo degli animali del parco della Resistenza e del Paul Harris, di modo da poter tener d’occhio in particolare anatidi e cigni – spiega Reggiani –. Potremo quindi proseguire nella nostra missione per il benessere degli animali e avere il controllo di tutti i selvatici di Forlì. In più, ci è stato dato un aiuto economico aggiuntivo da parte del Comune, per poter acquistare le attrezzature e il materiale necessario a eseguire con serenità la nostra attività".

I volontari di ’La piccola tana’ provvedono anche alla salute degli animali del parco attraverso cicli di vaccinazioni e sterilizzazione per il controllo numerico dei conigli e la loro salvaguardia, con il recupero degli animali abbandonati. "Purtroppo ci sono persone che lasciano conigli domestici al parco, magari con la convinzione che si troveranno bene con i propri simili – sottolinea Reggiani –, ma non è così: un animale cresciuto in casa non avrà mai le risorse per sopravvivere in natura. Perciò, invitiamo chiunque non abbia più la disponibilità di gestire un coniglio di contattarci direttamente, in modo da organizzare una cessione che tuteli l’animale. Siamo poi alla ricerca di nuovi volontari – conclude –: qualche mano in più è sempre utile".

Sofia Vegezzi