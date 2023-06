Animatore con qualifica professionale

Cooperativa Sociale cerca per la sede di Santa Sofia e di Premilcuore una animatoretrice che si occupi di progettare interventi animativi ed attività specifiche volte al mantenimento, alla riabilitazione delle capacità ludico-espressive degli ospiti e al miglioramento dell’integrazione e socializzazione. È indispensabile essere in possesso di qualifica professionale di animatoreanimatrice e, preferibilmente, di una laurea breve in psicologia o scienze dell’educazione. È obbligatorio essere in possesso di patente di guida di tipo B e di un mezzo proprio. Si offre un contratto a tempo determinato con orario previsto di 35 ore settimanali.

Per candidarsi occorre essersi registrato con Spid o Cie al Portale Lavoro per Te (https:lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o sull’App Lavoro per Te entro venerdì 23 giugno, cliccando sul pulsante "invia candidatura" e seguendo le istruzioni riportate.