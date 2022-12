Animazione forlivese allo Zecchino d’Oro

Si chiama ‘Gioca con me papà’ e in molti l’avranno ascoltata durante l’ultima edizione dello Zecchino d’oro, andato in onda dal 22 dicembre fino alla vigilia di Natale su Rai 1: è il pezzo, proposto dal Piccolo coro dell’Antoniano, scritto da Enrico Ruggeri. Non tutti sanno che l’animazione è stata curata dalla disegnatrice forlivese Laura Fuzzi. Laura ha 33 anni, e dal 2014 coopera con l’animatore Simone Massi e ha collaborato alla realizzazione di tre film di animazione: ‘Resterà con te’, per lo Zecchino d’oro 2015, ‘Love is a potatoes’ di produzione olandese e ‘La strada dei Samouni’ di produzione italo-francese e vicnitore dell’Oeil d’Or al Festival di Cannes 2018.

Non solo: si occupa di laboratori didattici per bambini e adulti e porta avanti progetti artistici personali dal vivo e sui suoi canali social. Proprio la sua co-partecipazione alla realizzazione di un videoclip per lo Zecchino d’oro ha dato a Laura Fuzzi lo spunto per ritentare, questa volta con un progetto realizzato in totale autonomia: "Ho inviato una mail col mio portfolio proponendomi come autrice, per me, in questa occasione, era importante lavorare a un’animazione completamente mia. Con mia grande felicità sono stata selezionata tra una rosa di animatori". La canzone di Ruggeri parla del rapporto tra padre e figlio e della voglia di trascorrere insieme del tempo di qualità: una piccola storia che Laura Fuzzi ha voluto rendere sullo schermo realizzando un cartoon delicato, in toni pastello, pensato ad hoc per conquistare un pubblico di giovanissimi.

"Le mie opere – racconta – di solito sono contraddistinte da un tratto realistico e in bianco e nero, eppure io lavoro e sperimento tantissimo anche con i colori, soprattutto con gli acquerelli. I personaggi dell’animazione che ho realizzato per lo Zecchino d’oro sono volutamente semplificati per raggiungere il target di riferimento, ovvero i bambini, mentre ho mantenuto il mio stile ricco di segni nella colorazione e nella scelta della tavolozza di colori".

"Quando ho ascoltato per la prima volta la canzone – continua Fuzzi – ho pensato a lungo a cosa rappresentare. Per me era fondamentale dare forza alle parole del testo, sottolineando l’importanza del rapporto che si instaura tra padri e figli e che, a volte, rischia di restare sullo sfondo perché, nell’immaginario collettivo, l’infanzia richiama le figure femminili". Proprio per questo, all’interno dell’animazione, la figura della madre è volutamente assente.

"Ciò che conta – continua – è la relazione tra un papà che rientra stanco dal lavoro e la sua bimba che lo sta aspettando proprio per avere un momento speciale tutto per loro. Il video animato è diviso in tre episodi: ogni bambina ha un mondo interiore che prende vita e trasporta il genitore in un’incredibile avventura. Al termine di ogni avventura c’è un ritorno alla normalità, lasciando lo spettatore in una moltitudine di sensazioni che ispirerà i più piccoli e muoverà al ricordo i più grandi".

La tecnica è quella dell’animazione tradizionale che prevede la realizzazione di 8 disegni al secondo per circa 1.440 disegni totali. La colorazione è stata fatta a mano, con la tecnica della matita acquerellabile. Per la realizzazione del lavoro sono stati necessari circa tre mesi in cui ho collaborato con un gruppo di lavoro: i keyframe sono stati intercalati da Riccardo Ghiotto e Nicola Delogu. La prima colorazione e la scansione sono state realizzate da Lena Ravioli e Dario Romagnoli. Infine si è occupato del montaggio Simone Pelatti. Ed è così, che le parole della canzone hanno preso vita sullo schermo.

"Sentir cantare i bambini del Coro dell’Antoniano durante l’edizione dello Zecchino d’oro in diretta tv rende tutto molto più magico – racconta –. L’emozione più grande, però, è stata quella che ho provato nel ricevere video di bambini e bambine che commentano le immagini mentre guardano la mia animazione".

Sofia Nardi