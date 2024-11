‘Anime Parallele’ di Galeotti: ultimo weekend per la mostra

Ultimo weekend per la mostra di Idilio Galeotti ‘Anime Parallele’ a Modigliana nell’ex chiesa San Rocco in Piazza Pretorio, 7. Oltre trecento visitatori sono andati a vedere la mostra del presidente dell’associazione Ics Fectori Art che sarà aperta oggi e domani (10-12 e 16-18) o su appuntamento al 335.5862158; idiliogaleotti@gmail.com. Esposte trenta opere, tra sculture in terracotta smaltate con colorazioni policrome, fotografie e installazioni e video, tra cui il cortometraggio di 12 minuti la cui regia a cura di NG Video di Nicolas Galeotti, figlio dell’artista. Nella mostra vengono affrontati temi dall’ambiente alla luce interiore. L’esposizione è a cura di Vittorio Spampinato, creatore di eventi nel campo delle arti, della letteratura e filosofia, che sta predisponendo un testo scritto di introduzione alle opere. La mostra è patrocinata del Comune di Modigliana e dell’Accademia degli Incamminati.

g.a.