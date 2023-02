Anna e Paolo Ghetti alla Rimbomba

Questa sera Anna Ghetti e Paolo Ghetti si esibiranno in concerto al circolo culturale La Rimbomba di Bertinoro, in via Mainardi 14. Paolo Ghetti è un noto contrabbassista jazz, vanta collaborazioni con musicisti di fama internazionale. Anna Ghetti è una giovane e talentuosa cantante che segue le orme del padre. In anteprima assoluta verranno presentati i brani del primo disco del duo padre e figlia: un viaggio tra swing e jazz. L’inizio del concerto è previsto per le ore 21,45. Occorre prenotare al 333 1296915.