Anna Foa al 900fest: "A scuola si parli di Shoah. Ma anche della guerra"

Il 900fest, dedicato alla storia del Novecento, va verso la sua conclusione, domani. Oggi alle 15 nel salone comunale è previsto un incontro introdotto da una domanda: ‘Il suicidio di Israele?’, con ospiti l’esperto di emergenze umanitarie David Calef, il saggista Stefano Levi Della Torre e la storica Anna Foa. Quest’ultima incentra da sempre i suoi studi sulla storia degli ebrei in Italia e in Europa, con un occhio particolare al tema della memoria della Shoah e della sensibilizzazione dei più giovani. Negli ultimi anni si è più volte espressa sia sulla strage del 7 ottobre 2023 compiuta da Hamas in Israele sia sui successivi bombardamenti e violenze perpetrati dai militari israeliani a Gaza.

Anna Foa, la sua ultima opera, vincitrice del Premio Strega Saggistica 2025, s’intitola ‘Il suicidio di Israele’. Com’è nato questo titolo, e come mai è diventato un interrogativo nell’incontro di oggi? "Lo spunto è arrivato dai colloqui con gli amici in Israele, che continuavano a manifestare contro Netanyahu e a dire che stava commettendo un suicidio. Così ho deciso di riflettere su questo termine e su come Netanyahu stesse portando effettivamente al suicidio da tanti punti di vista Israele: da quello politico della democrazia interna e del rapporto con i palestinesi a quello etico e morale. Nell’incontro di oggi abbiamo deciso di aggiungere il punto interrogativo perché è passato un anno da quando il libro è uscito, e volevamo chiederci se gli eventi in questo lasso di tempo possono avere cambiato questa mia affermazione".

In passato ha affermato che il libro è pensato per chi non sa spiegarsi il perché della tragedia in corso. Iniziative come il 900fest possono essere utili a far prendere consapevolezza della storia mediorientale a chi ne ha meno familiarità? "La conoscenza si acquista con gli studi, con l’attenzione ai problemi, con le letture dei giornali e delle riviste più importanti e con i mezzi tradizionali come quelli televisivi. Io ho voluto contribuire con questo libro a una serie di domande su che cosa vuol dire sionismo, qual è il ruolo di Israele, cos’è la memoria della Shoah e quella della Nakba. Cose che anche chi chi manifesta spesso non conosce, ma di cui ho ritenuto importante parlare: andando nelle scuole mi sono resa conto che tra i giovani c’è una grande voglia di sapere".

Quando nel dibattito pubblico si critica la politica israeliana s’incorre spesso in accuse di antisemitismo. Lei ha detto che ‘se tutto è antisemitismo, niente è più antisemitismo’. Come distinguere? "Identificare l’antisemitismo con il cosiddetto antisionismo funziona solo se si dice che Israele va distrutta, o si denigrano gli israeliani in quanto ebrei: tutto il resto è una critica legittima al governo di Israele, non è antisemitismo. Un’educazione in questo senso si può fare attraverso la giornata della Memoria e gli incontri nelle scuole: io credo che gli insegnanti dovrebbero essere anche stimolati da quello che succede nel mondo, e parlarne con i loro studenti".

Che ruolo ha l’informazione? "Sempre quello: capire che alcune informazioni hanno delle basi e altre no, documentarsi sulle fonti. Faccio un esempio: ieri l’ambasciatore di Israele all’Onu ha dichiarato che il parere consultivo del tribunale dell’Aja sul blocco degli aiuti a Gaza è vergognoso, sostenendo che l’Unrwa, l’agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei profughi palestinesi in Medio Oriente, abbia sostenuto Hamas per anni. Ecco, è necessario verificare queste dichiarazioni".