Anna Frank, in mostra diario e foto inedite

‘Anne Frank. Una storia attuale’ è il titolo della mostra documentaria, ideata e prodotta dalla Anne Frank House di Amsterdam, che sarà inaugurata domani, ore 17, al Palazzo Romagnoli in via Cesare Albicini 12, Forlì. La mostra, voluta dai Musei Civici forlivesi in collaborazione con l’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di Forlì-Cesena, e col sostegno dell’Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi in Italia, è già stata presentata in varie città europee e, dopo Forlì, farà tappa a Cesena. Particolarmente significativo e interessante è l’allestimento dell’esposizione composta di vari pannelli che riproducono fotografie, testi, immagini, frasi del diario di Anne Frank e documenti relativi alla Shoah.

La mostra è stata curata da Roberta Gibertoni attraverso un percorso storico in cui sono evidenziati in singoli pannelli i momenti più importanti della storia di Anna Frank e i fatti storico- politici che hanno segnato quegli anni. "Il richiamo alla tutela dei diritti umani, inserito negli ultimi pannelli – ha sottolineato Ines Briganti – invita, partendo dalla conoscenza del passato, a prendere parte attiva ai problemi del presente". Fotografie anche inedite così come le citazioni dal diario di Anna Frank sono un percorso indispensabile per approfondire momenti storici terribili che non potranno essere mai dimenticati. La mostra è adatta ad un pubblico di ogni età e, in particolare, è indicata alle scuole di ogni ordine e grado che troveranno spunti interessanti per un possibile approfondimento. La mostra resterà aperta fino all’11 aprile e potrà essere visitata dal lunedì al venerdì ore 9,30- 19; sabato, domenica e festivi ore 9.30-20. Per le scuole l’Istituto Storico mette a disposizione una guida al costo di 2 euro a studente, mentre senza guida l’ingresso è gratuito. La visita delle classi va prenotata a: [email protected]

Rosanna Ricci