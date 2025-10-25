Anna Zafesova al 900fest: "Se la guerra è mediatica. L’attivismo fa la differenza"

Si conclude oggi la 12ª edizione del 900fest. Alle 17 il Salone comunale ospiterà una tavola rotonda durante la quale interverrà Anna Zafesova, giornalista, analista politica, esperta del mondo post-sovietico e traduttrice russa con cittadinanza italiana, da più di trent’anni firma de ‘La Stampa’, quotidiano per il quale ha ricoperto anche il ruolo di corrispondente da Mosca.

Zafesova, come definirebbe il ruolo del giornalista in un conflitto così mediatizzato e caratterizzato da disinformazione come quello russo-ucraino?

"Il dovere del giornalista è sempre lo stesso: capire cosa succede e raccontarlo nella miglior maniera possibile. Ciò che si aggiunge in un conflitto così mediatico come questo è che il modo di raccontarlo diventa parte della guerra stessa, di cui continua ad esserci una percezione falsata intenzionalmente, con fake news che impattano molto sulla politica e sull’opinione pubblica. E spesso la distinzione tra opinione e falsità sfuma: ad esempio, scrivere che bisogna congelare il conflitto nelle attuali posizioni dell’esercito per salvare vite è un’opinione, di cui si può discutere; affermare invece che sarebbe meglio dare il Donbass a Putin perché è un territorio popolato da russi è una falsità storica, linguistica e culturale, perché non viviamo in base al principio per il quale tutti quelli che parlano una lingua devono vivere nello stesso Stato. Il giornalista dev’essere consapevole di non essere solo un osservatore, ma anche un’arma, e diventa ancora più delicato verificare le fonti, cercare di documentarsi in tutti i modi su questa vicenda che va avanti da secoli".

Lei ha scritto che la guerra non è solo militare, ma anche culturale e simbolica. Quanto i miti che il Cremlino sta cercando di imporre influenzano l’opinione pubblica occidentale?

"I miti sono quelli che vediamo ogni giorno da anni, a partire da quello che vede l’Ucraina come un Paese nazista o da quello che vorrebbe rendere il Donbass un ‘Sudtirolo’ russo: un’assurdità, perché è sempre stato territorio ucraino dal punto di vista culturale, dove si parla russo come anche ad Odessa. Ma questa narrazione è diffusa da gente che non sa neppure che il Donbass non è una regione ma semplicemente l’acronimo di Doneckij bassejn, un territorio come, in Italia, è la Padania. C’è poi il mito secondo cui le sanzioni non hanno sortito alcun effetto, quando i dati diffusi dallo stesso governo russo confermano che il maggior produttore di automobili russo sta trasferendo gli operai esperti a fare gli addetti alle pulizie. O quello che vuole la Russia invincibile, come ha detto lo stesso Trump, dimostrazione di come questi miti raggiungono anche i livelli più alti della politica".

In che modo l’opinione pubblica italiana è cambiata rispetto ai primi mesi della guerra?

"La stanchezza è inevitabile, ma allo stesso tempo la preparazione del giornalismo italiano è secondo me aumentata e meno soggetta alle fake news, anche grazie al lavoro dei colleghi che sono andati sul campo e a quello degli ucraini in Italia, con tantissime associazioni presenti sul territorio. La guerra è diventata meno fumettistica, meno basata su un partito preso".

Il 900fest nasce per riflettere sulla storia del Novecento e sulle sue eredità civiche. Che ruolo possono avere le città di provincia come Forlì nel coltivare solidarietà concreta verso le vittime della guerra?

"Ho partecipato a diversi incontri a Forlì, e spesso vedo molto più attivismo e preparazione nelle città di provincia che in quelle maggiori, dove l’offerta culturale è enorme e più superficiale. In una comunità più piccola l’impegno concreto delle associazioni fa la differenza: gli attivisti si conoscono tra di loro, e quando lanciano delle iniziative hanno una rete relazionale tale da avere credibilità sui cittadini. La guerra esce dal telefono e smette di essere solo mediatica".

Come può un festival aiutare i cittadini a non sentirsi spettatori impotenti, ma ad acquisire consapevolezza?

"Iniziative come questa danno chiavi di lettura grazie a persone che hanno competenza su certi argomenti per suscitare un dibattito e condividere linee guida per navigare il mare dell’informazione. La possibilità di discutere dal vivo, guardandosi negli occhi e facendo domande, rimane estremamente preziosa e importante".