Annalena, 20 anni dopo: "Rivive il suo messaggio"

"Il mio è stato un lavoro bellissimo: un servizio vero... Sono certa che quello che ho seminato, la passione, l’amore, travolgenti, rimarranno per sempre". Queste parole sono di Annalena Tonelli, la missionaria forlivese che dedicò oltre 30 anni della sua vita all’attività di volontaria in Kenya e Somalia, prima di venire uccisa il 5 ottobre 2003. Forlì si prepara a ricordarla con incontri e testimonianze dal 3 al 9 ottobre, a 20 anni dalla sua scomparsa.

Per l’occasione, l’artista Franco Vignazia ha realizzato un dipinto su carta che la ritrae con lo hijab, azzurro come il suo sguardo, immagine simbolo della ricorrenza. Le iniziative, promosse dal Comitato per la lotta contro la fame nel mondo, dal Centro per la pace, dal Centro missionario diocesano, dalla Compagnia ‘Quelli della Via’ e dal gruppo ‘Darsi Pace’, in collaborazione con il Comune di Forlì, partiranno martedì 3 con il tour guidato attraverso la storia e i luoghi del comitato, rivolto agli studenti delle scuole forlivesi di secondo grado. "Un momento dedicato ai giovani – spiega Andrea Saletti, nipote di Annalena e membro del Comitato per la lotta contro la fame nel mondo –, per far conoscere il suo messaggio alle nuove generazioni, in occasione dei 60 anni di attività del comitato. Anche a Borama, in Somalia, stanno preparando il ricordo di ‘mamma’ Annalena su iniziativa della comunità dei sordi che la missionaria ha aiutato negli ultimi anni di vita. L’attività del centro di riabilitazione fondato dalla Tonelli a Wajir, al confine tra Kenya e Somalia, dove sono presenti le sue ceneri, prosegue grazie alla presenza di un piccolo gruppo di suore Camilliane".

Mercoledì 4, in piazzetta della Misura, alle 18 è prevista la conferenza di Andrea Saletti ‘Conosciamo Annalena’, mentre alle 20.30 ci sarà lo spettacolo ‘Io sono nessuno. La città della Gioia’, portato in scena dai bambini della scuola primaria ‘Manzoni’. A seguire i ragazzi della scuola media ‘Caterina Sforza’ reciteranno in ‘Vuotando le tasche del nostro coraggio’.

Giovedì 5 in duomo, alle 20.45, si proseguirà con la veglia missionaria ‘Cuori ardenti, piedi in cammino’ presieduta da Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza episcopale italiana. "Sarà un momento per fare memoria della testimonianza di Annalena – afferma Sauro Bandi, direttore del Centro missionario diocesano – riprendendo il messaggio di papa Francesco per il mese missionario".

Il poeta e filosofo Marco Guzzi, venerdì 6 alle 20.30 nel teatro di Vecchiazzano, presenterà ‘Nuove vocazioni per una umanità nuova’, con un video del 2003 della Tonelli, in cui raccontò cos’era per lei il senso della vita. "Annalena – ricorda Antonietta Valentini del gruppo ‘Darsi Pace’ – ci ha condotto in un percorso per scoprire noi stessi attraverso la fede".

Lunedì 9 alle 15.30 nella chiesa di Ravaldino, l’incontro ‘Raccontiamo Annalena Tonelli’, chiuderà le iniziative. "Celebriamo una concittadina straordinaria – spiega Barbara Rossi, assessore alla pace e ai diritti umani –, che ha dedicato la sua vita ai fragili, andando oltre le barriere religiose e culturali ed è importante far conoscere la sua figura nelle scuole e portare il suo messaggio in Italia e nel mondo".