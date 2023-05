Annalena, un ‘ritratto’ speciale: "Non voleva si scrivesse di lei. Ecco perché ho disubbidito"

Forlì, 10 maggio 2023 – Il titolo del libro, edito da Einaudi, è ‘Annalena’ e, per i forlivesi, il nome parla chiaro: si riferisce senz’altro alla missionaria Annalena Tonelli, assassinata nel 2003 a Borama, in Somalia. Annalena, però, in questo caso è anche il nome dell’autrice, la ferrarese Annalena Benini, giornalista e neo direttrice del Salone del Libro di Torino. Non è un caso perché quello è un nome di famiglia. Benini, infatti, è una lontana cugina di Annalena Tonelli e proprio della religiosa forlivese ha scelto di parlare nel suo romanzo, che verrà presentato oggi alle 18 nel salone comunale, durante l’ultima anteprima del festival di Caterina Sforza. La presentazione sarà accompagnata dalla performance musicale di Erica Mou.

Annalena Benini, in che modo è parente della sua omonima forlivese?

"Sono cugina di terzo grado. Siamo parenti attraverso mio nonno Ludovico Vignardi: il ramo bolognese della famiglia".

Ha mai conosciuto di persona Annalena?

"No, non l’ho mai incontrata. Il nostro incontro indiretto è avvenuto dieci anni fa, quando lei era già morta".

Come è successo?

"Era un periodo estremo della mia vita. Sono stata ricoverata un mese in ospedale per una grave polmonite che avevo trascurato e ho incontrato le sue parole proprio in quelle lunghe notti di solitudine e debolezza, ma anche di apertura verso l’esterno. Ci sono state diverse coincidenze, tra le quali l’incontro con un’infermiera romagnola che mi ha detto ‘Lei si chiama come Annalena Tonelli’. Così ho deciso di leggere le lettere che quella lontana parente aveva mandato alla mia famiglia nel corso degli anni".

Cosa ha trovato?

"Fiumi di parole. Erano testi torrenziali e bellissimi. Annalena aveva una capacità anche letteraria di far balenare nel lettore il mondo che aveva scelto per la sua vita, quella scelta di andare verso l’umanità ferita che l’ha sempre caratterizzata".

Il suo romanzo è una biografia?

"No. Parla di lei, certo, ma anche di me. Dell’incontro tra la sua vita grande e complessa e la mia di autrice, tesa nello sforzo di spingersi lontano attraverso l’uso della parola. Prima di cominciare a scrivere ci sono voluti anni perché mi sono presa del tempo per pensare a lei, per conoscerla e per trovare anche il coraggio di disubbidire a quel suo ‘non scrivete di me’".

Come c’è riuscita?

"Ho evitato di fare della sua vita un santino che lei per prima avrebbe detestato e ho accostato alla sua anche le voci di altre donne che mi sono sembrate vicine a lei per pensiero e grandezza, come Simone Weil, Etty Hillesum, Virginia Woolf e altre ancora".

La scelta di parlare anche di altre donne dà vita a una riflessione di genere. Cosa ne emerge, in relazione alla vita di Annalena?

"Penso che nella storia di Annalena Tonelli la questione di genere non sia mai stata centrale, visto che lei ha sempre agito prima di tutto come essere umano. Ritrovo, però, nelle sue lettere e nel suo pensiero una capacità di sbilanciamento verso l’altro che ha a che fare con una femminile possibilità del materno del tutto scissa da un’effettiva maternità biologica: è uno slancio che nasce dall’amore".

Oggi presenterà il suo libro proprio a Forlì, città di Annalena. Cosa si aspetta?

"Sono molto emozionata. So di averla conosciuta attraverso il mio sguardo e sono felice al pensiero, oggi, di poterne vedere altri lati, grazie al punto di vista di chi ha avuto la fortuna di incontrarla".