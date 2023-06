Annalisa Favetti a Predappio interpreta stasera ’Lady D.’

Al teatro Comunale di Predappio va in scena alle ore 21 lo spettacolo ‘Lady D.’ per ricordare la storia della principessa Diana, consorte del re Carlo, deceduta il 31 agosto 1997 in un incidente stradale sotto il tunnel del Pont De L’Alma a Parigi. Scritto da Clelia Ciaramelli, il testo è interpretato da Annalisa Favetti (nella foto), con la regia di Pino Amendola.

E’ appena avvenuto l’incidente quando si sente la voce di Lady D. che racconta in modo delirante la sua storia in cui emergono i momenti più intimi e segreti. Grazie alla qualità e alla forza espressiva della Favetti, l’immagine di Lady D. è presentata in tutte le varie espressioni che hanno segnato la sua vita: la dolcezza, ma anche la forza e il dolore. Lady D. è una donna che sta soffrendo, che non è esente da sbagli, ma che ha sempre la forza di ricominciare da capo a percorrere la vita.

Biglietteria: intero 18 euro, ridotto 12 (under 25, over 75, universitari, residenti Comune di Predappio, soci TdF, FoEmozioni, Cral Cna). Info e prenotazioni: 339.7097952, 347.9458012, 0543.1713530 e [email protected] Parte dell’incasso verrà devoluto al Comune di Predappio a sostegno di chi è stato colpito da alluvione e frane.

Rosanna Ricci