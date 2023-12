Annalisa Teodorani dialoga con Colonna

Questa sera al Ridotto del teatro Diego Fabbri di Forlì prosegue la rassegna degli ’Ridotto in Poesia’ curata dall’associazione culturale Metropolis. Alle 18 la poetessa Annalisa Teodorani dialogherà con il giornalista e scrittore Marco Colonna, è ospite per la rassegna Ridotto in Poesia curata dall’associazione culturale Metropolis. Nata Rimini nel 1978, Annalisa Teodorani è poetessa pluripremiata in lingua dialettale. Ha pubblicato cinque raccolte di poesie in dialetto romagnolo. Ingresso gratuito. Informazioni: tel. 0543.26355.