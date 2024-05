Anniversario alluvione Forlì, pioggia in arrivo: cambia il programma delle celebrazioni

Forlì, 15 maggio 2024 - Le previsioni meteo per le prossime ore hanno imposto un cambiamento per il programma di celebrazioni legate all'anniversario dell'alluvione. La messa e l'esibizione in musica che si sarebbero dovute svolgere all'aperto, in piazza Saffi, saranno ospitate in altre sedi al coperto.

Resta invariata, alle 17 presso porta Schiavonia, l'Inaugurazione del monumento dedicato alla memoria della disastrosa alluvione del maggio 2023; alle 18 al duomo di Forlì si terrà la messa celebrata dal vescovo della Diocesi di Forlì - Bertinoro Livio Corazza e alle 19.30 al palazzetto dei Romiti (via Sapinia n.40) avrà luogo l'omaggio in musica a cura delle scuole di musica forlivesi. Si fa presente che all’interno del Duomo, per la Santa Messa, non sono previsti posti riservati.