Anniversario di Teodorico: c’è anche Galeata

Per celebrare i 1.500 anni dalla morte del re goto Teodorico diverse istituzioni e realtà artistiche e culturali saranno impegnate per l’appuntamento nel 2026 in cui ricorrerà il quindicesimo centenario della morte di Teodorico (30 agosto 526). Il Comitato è composto da Comune di Ravenna, Musei Nazionali di Ravenna, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, Regione Emilia-Romagna, Provincia di Ravenna, Comune di Galeata e Arcidiocesi di Ravenna-Cervia, che hanno avviato una collaborazione operativa per un progetto condiviso di valorizzazione unitaria del patrimonio teodoriciano, partendo da un protocollo d’intesa tra tutti i soggetti coinvolti.

"Questo protocollo è il primo passo a cui seguirà subito – precisa l’assessore alle politiche culturali e turismo del Comune di Ravenna, Fabio Sbaraglia – la costituzione di un comitato scientifico e organizzativo, la cui prima missione sarà quella di ottenere dal ministero della Cultura l’istituzione delle celebrazioni a livello nazionale. L’obiettivo è strutturare un programma che tenga insieme eventi, attività di ricerca e studio, attività di divulgazione, ma anche azioni di conservazione".

Nell’operazione è coinvolto a tutti i livelli anche il Comune di Galeata, nella suggestiva Valle del Bidente, nell’entroterra forlivese, un territorio ricco di storia e bellezze culturali, che ospita l’area archeologica della Villa di Teodorico, residenza di età tardo antica (V-VI secolo), testimonianza unica del periodo, e la storica Abbazia di Sant’Ellero (V secolo), antico centro di spiritualità e meta di pellegrinaggi sin dal Medioevo.

"Ho partecipato in prima persona agli incontri a Ravenna – precisa il sindaco di Galeata, Francesca Pondini – e siamo a pieno titolo coinvolti nell’operazione. Villa Teodorico è un progetto a cui tengo molto perché rappresenta un modo diverso di fare memoria. Qui non c’è solo il racconto di un re barbaro e illuminato, ma un’occasione concreta per riflettere su come il nostro territorio abbia costruito, e continui a costruire, relazioni tra potere, paesaggio e cultura. Il 2026 sarà un momento chiave per Ravenna, e Villa Teodorico ne sarà una tappa essenziale: non una vetrina, ma un laboratorio di conoscenza condivisa e abbiamo affidato non a caso all’architetto Emanuele Ciani il progetto del primo stralcio del Parco archeologico del valore di 342.000 euro".

"Nel cuore di questo progetto c’è il desiderio di restituire a cittadini e visitatori non solo un sito archeologico, ma un’esperienza culturale profonda. Un luogo dove la storia – conclude – non sia solo da osservare, ma da attraversare, ascoltare, comprendere. Perché qui, dove il tempo ha lasciato tracce potenti, il futuro può ancora affondare le radici". Nei giorni scorsi il sindaco ha poi coinvolto l’onorevole Alice Buonguerrieri per programmare una visita del ministro della cultura Alessandro Giuli nell’area del Pantano-Saetta impreziosita dai bellissimi mosaici rivenuti grazie agli scavi effettuati dall’Università di Parma.

Oscar Bandini