Anpi, Alpini e reduci partigiani ricordano la strage delle Sodelle

I Comuni e le sezioni Anpi di Santa Sofia e Galeata, insieme alla Cooperativa reduci combattenti e partigiani, il Gruppo alpini alto Bidente e l’Istituto Comprensivo di S. Sofia, ricordano sabato 30 settembre la strage delle Sodelle avvenuta dal 27 al 29 settembre del 1944. Infatti i militari tedeschi – dopo lo sfondamento della Linea gotica al passo dei Mandrioli e la successiva liberazione di San Piero in Bagno da parte delle truppe dell’VIII armata inglese che comprendeva anche il II corpo d’armata polacco del generale Anders – si stavano ritirando dalle colline ad est di Santa Sofia che fu poi liberata il 18 ottobre successivo. In quei giorni confusi, i tedeschi ritrovarono i corpi di due commilitoni uccisi e così sfogarono la loro rabbia nei confronti degli inermi e innocenti contadini o sfollati dalla vicina S. Sofia. Furono massacrati 14 civili e incendiati le abitazioni dei poderi Torto di sopra, di sotto, Belvedere, Sodelle e Pelucello. Per ricordare questo episodio di ‘guerra ai civili’, davanti al monumento ai caduti a Collina di Pondo alle 11, si terrà la commemorazione che prevede, dopo i saluti degli amministratori e dei rappresentanti delle Anpi locali, gli interventi del presidente dell’Anpi di Forlì-Cesena Gianfranco Miro Gori. Sono previste due escursioni gratuite lungo il ‘Sentiero del Vallone’ realizzato dal Consorzio forestale alta valle del Bidente che offrirà a tutti i partecipanti alle escursioni una t-shirt. L’escursione a piedi curata dalle guide di Tour de Bosc (4km e dislivello +300m) partirà alle 9 dalla chiesa di Collina di Pondo, mentre quella in mtb proposta da Bidente Bici Project (20-25 km- dislivello + 800-1.000m) prevede il ritrovo alle 8 in piazza Matteotti. Info: 347.5074386

Oscar Bandini