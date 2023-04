Anpi di Forlimpopoli, film al Verdi

Si avvicina la data del 25 aprile, festa della Liberazione, e da questa sera prende il via un corposo programma di eventi coordinati dalla sezione di Forlimpopoli dell’Anpi. In collaborazione con il cinema Verdi verrà proiettato, con inizio alle ore 21, il film ‘La seconda via’ del regista Alessandro Grilli. Il film patrocinato dall’Associazione Nazionale Alpini, è basato sulle memorie di Nestor Cenci, tenente e amico del sergente nella neve Rigoni Stern, e racconta della ritirata dei nostri alpini al termine disastrosa campagna in Russia, voluta dal fascismo e che causò la perdita di decine di migliaia di soldati italiani. Il prossimo appuntamento al cinema sarà il 20 aprile, quando sarà proiettato il nuovo documentario del regista bolognese Lorenzo Stanzani ‘Il Biennio Nero’, riguardate l’ascesa del fascismo attraverso la violenza squadrista che si manifestò con particolare virulenza nel primo dopoguerra in Emilia-Romagna, una terra dove più forti e radicate erano le organizzazioni contadine e del movimento operaio. Altre iniziative che accompagneranno i forlimpopolesi alle celebrazioni ufficiali che si terranno nella mattina del 25, saranno la presentazione del libro di Miro Flamigni ‘il Coraggio delle parole sulla linea gotica’ previsto per il 18 aprile e la ‘Festa d’Aprile’ con il concerto delle Croque Madame il 21 aprile.

Matteo Bondi