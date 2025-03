Anpi, domani apertura straordinaria

Domani, in occasione delle Giornate nazionali del tesseramento all’Anpi, la sezione di Forlì organizza un’apertura straordinaria della sede di via Albicini 25 per raccontare gli impegni dell’associazione e dare la possibilità di rinnovare o richiedere l’iscrizione. La sede sarà aperta dalle 10 alle 12,30 con aperitivo e, alle 11, lo spettacolo ’Memorie ribelli. Storia della Resistenza’; e dalle 15,30 alle 18,30, con una merenda offerta dalla sezione. A ogni visitatore sarà affidata una delle ’pietre resistenti’.