Anpi, domani mattina apertura straordinaria

L’Anpi di Forlì, nella sede di Casa Saffi, in via Albicini 25, effettuerà un’apertura straordinaria, domani dalle 10 alle 12 nell’ambito della festa nazionale del tesseramento dell’associazione. La sezione, dedicata a Sergio Giammarchi, che conta 355 iscritti nel 2023, dato in crescita rispetto agli anni precedenti, in un trend che continua dalla nascita, nel 2016, propone iniziative culturali, nell’ottica della conoscenza della storia della resistenza, dell’antifascimo, e della difesa dei valori costituzionali.

Maurizio Casali, attore e scrittore che leggerà brani dal suo libro, ’Mo i tira a te...’.