Anpi, oggi una cena solidale

La sezione Anpi di Forlimpopoli organizza una cena con lo scopo di raccogliere fondi da destinare al ‘Promemoria Auschwitz’ dell’associazione Deina. L’appuntamento è per questa sera alle 20 nella sala della torre dell’orologio in piazza Garibaldi. Il progetto ‘Promemoria Auschwitz’, accolto da molte amministrazioni del territorio, permette a molti ragazzi e ragazze delle superiori di partecipare ogni anno al viaggio sul treno della memoria, fino ai campi di concentramento di Auschwitz-Birkenau. Da diverso tempo anche i volontari della sezione della cittadina artusiana si impegnano per fare in modo che, oltre ai partecipanti sostenuti dal contributo dell’amministrazione, ve ne sia almeno uno in più, coprendo le relative spese di iscrizione. La cena di oggi è il primo degli eventi in calendario nel mese di aprile per i festeggiamenti del 79° anniversario della Liberazione. Seguirà la proiezione di ‘Quale Patria’ il 17 aprile presso il cinema Verdi. Il film, realizzato da Giaime Barducci e Luca Berardi, mette in scena una ‘doppia’ Resistenza. Presente e passato: la Resistenza Palestinese contemporanea e la Resistenza italiana. Gran finale il pomeriggio del 25 aprile con un doppio concerto. Per informazioni e prenotazioni sulla cena: 347 4486988.