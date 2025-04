Anpi, staffetta in bici per la Liberazione

Dal 12 al 23 aprile l’Anpi di Forlì-Cesena organizza la staffetta ciclistica della Liberazione dal nazifascismo, scegliendo proprio la bicicletta come simbolo della Resistenza, indimenticabile strumento di lotta del periodo.

Nel corso della dieci giorni la staffetta in ricordo dell’ottantesimo anniversario della Liberazione attraverserà tutti i comuni della provincia, in sei frazioni divise per vallate.

Toccherà Forlì il mattino del 14 aprile, coinvolgendo anche i Comuni di Predappio-Fiumana e Premilcuore. Per questa tappa parteciperanno Roberto Camporesi, Francesco Cembali, Roberto Cucci e Maura Ventimiglia.