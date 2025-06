Antaridi, ecco il nuovo showroom

In occasione dell’open day, l’azienda Antaridi di Fiumana aprirà domani il suo nuovo showroom a Predappio. Il programma prevede alle ore 10 taglio del nastro con le autorità, cui seguiranno brindisi, musica e alle 11 una visita guidata agli edifici razionalisti di Predappio. Tre passeggiate tra gli edifici razionalisti saranno offerte gratuitamente a residenti e visitatori alle ore 15, 16.30 e 18.

Accompagnati da una guida turistica, sarà possibile conoscere la storia di Predappio, che quest’anno celebra i 100 anni dalla fondazione, e ammirare i principali edifici razionalisti, creati a partire dal 1925, tra cui palazzo Varano (foto), l’ex Casa del Fascio, la chiesa di Sant’Antonio, l’ex Mercato dei viveri, le case economiche e la caserma dei Carabinieri.

"L’iniziativa – spiegano gli organizzatori – si sposa con il progetto PredappioLiberty, un ‘contenitore’ di realtà artigiane del territorio nato per realizzare oggetti unici, resistenti al tempo e alle mode, che traggono ispirazione dallo stile e dall’eleganza del passato, ma con uno sguardo al futuro". A PredappioLiberty è dedicato gran parte dello showroom per far risaltare i prodotti già ideati e in vendita, come la radio Opera e la linea di borse e zaini. Le visite, della durata di circa un’ora, saranno effettuate in esterno con l’ausilio di radioguide per permettere una migliore fruizione in un percorso ad anello con partenza da via Matteotti 6, sede dello showroom. Per partecipare è necessario prenotarsi (Arianna 351.2069513, info@antaridi.it), ma è possibile anche presentarsi sul posto. Antaridi opera nel settore dell’impiantistica elettrica da oltre 50 anni, progettando e realizzando soluzioni su misura per la casa e le aziende, con impianti a risparmio energetico (fotovoltaico, solare termico, mini-eolico e geotermico).

Quinto Cappelli