Antenne dritte al Quattro: "No all’impianto per telefonia. Qui nessuno ne sapeva nulla"

"Ci hanno preso alla sprovvista, nessuno sapeva dell’installazione di un’antenna in via della Macina. I lavori sono stati fatti di sera alla chetichella". Questo le amare parole di Antonio Mazzotti, residente del quartiere Quattro, che qualche giorno fa ha trovato a pochi metri da casa sua il cantiere per l’installazione di un impianto radio e di telefonia mobile. Per non restare a guardare, i residenti hanno presentato, il 29 marzo, un esposto alla polizia municipale: "Abbiamo raccolto, in velocità, una quarantina di firme – sottolinea Marcella Evangelista, portavoce del gruppo – ma tante altre persone avrebbero voluto sottoscrivere la petizione. Quello che chiediamo è di accertare l’idoneità dei lavori e di bloccare l’attuale cantiere preferendo zone lontane delle case. Ad esempio, l’area del cimitero di San Varano dove ci sono solo terre coltivate".

La consigliera Pd Elisa Massa ha portato la questione sugli scranni del consiglio comunale, presentando un’interrogazione dove si chiede conto dell’impegno preso dal Comune, qualche anno fa, a stilare un piano di localizzazione delle antenne e di rivedere il regolamento cittadino. "Il tema dell’installazione di questi impianti – ha sottolineato – è spesso oggetto di proteste da parte dei residenti. Già nel 2020 i cittadini di San Martino in Strada avevano manifestato per fermare l’allacciamento di un’antenna in via Placucci, chiedendo maggiore coinvolgimento su questi temi". La storia si è ripetuta a ottobre 2023: alcuni residenti del quartiere Ronco hanno visto sorgere, senza alcun preavviso, una nuova antenna in via Montaspro. Ora è il turno del ‘Quattro’.

"Il problema – continua Evangelista – è che l’installazione di queste strutture sia subordinata alla volontà di un singolo cittadino che cede una porzione della sua proprietà per interessi economici, senza tenere conto della salute, dell’ambiente e della svalutazione degli immobili circostanti". Non solo, il gruppo contesta anche le modalità di informazione ai cittadini attraverso la pubblicazione dell’atto in albo pretorio: "Questo non può essere un modo efficace per comunicare l’installazione di opere così invasive".

A dare chiarimenti sulle procedure, durante il ‘question time’, è stato l’assessore al verde, Giuseppe Petetta: "L’installazione delle stazioni radio-base è disciplinata a livello nazionale dal Codice delle telecomunicazioni, che le equipara a opere di interesse pubblico e specifica che è necessaria un’autorizzazione unica che considera tutti gli enti coinvolti dall’emissione di pareri. L’istanza, quindi, si può intendere come automaticamente accolta con il silenzio assenso entro 90 giorni, se non sia stato comunicato un parere negativo. Questo mette in evidenza come non ci sia discrezionalità in merito all’installazione di nuove antenne".

L’assessore Petetta si è comunque reso disponibile ad ascoltare le istanze dei residenti del quartiere Quattro domani alle 13. "Mi ero impegnato – continua l’assessore – a redigere un regolamento comunale che potesse dare delle indicazioni più precise ma la norma nazionale e regionale sono in fase di modifica. Il rischio è di creare un documento che entra in conflitto con direttive sovraordinate. Inoltre, le sentenze di solito bypassano i regolamenti. La magra consolazione è che a volte i giudici consentono dei ristori a chi ha subìto un deprezzamento dell’immobile".

Intanto, sul sito del Comune alla sezione ‘Elettromagnetismo’ è pubblicato l’elenco delle istanze presentate dai gestori nel 2024. Dal documento si evince che il 5 marzo è stata fatta richiesta per la messa in opera di una nuova antenna in via Giovanni Querzoli nel quartiere Carpena.