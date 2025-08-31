Ecco l'Europa League

Gianmarco Marchini
Ecco l'Europa League
31 ago 2025
VALENTINA PAIANO
Anteprima del festival Ibrida. Al via la mostra ‘Anatomie Digitali’

La collettiva con oltre 50 opere sarà inaugurata domani negli spazi della Fondazione Dino Zoli

Francesca Leoni e Davide Mastrangelo, direttori artistici di Ibrida Festival: la mostra si propone come prologo alla 10ª edizione

Francesca Leoni e Davide Mastrangelo, direttori artistici di Ibrida Festival: la mostra si propone come prologo alla 10ª edizione

Oltre cinquanta opere tra videoarte, installazioni interattive e realtà virtuale, firmate da 55 artisti provenienti da 15 Paesi: è il cuore di ‘Anatomie Digitali’, la mostra collettiva internazionale che s’inaugura domani alle 19 negli spazi della Fondazione Dino Zoli (viale Bologna 288).

Un percorso gratuito e aperto a tutti che racconta dieci anni di arte multimediale e che si propone come prologo alla 10ª edizione di ‘Ibrida – Festival delle Arti Intermediali’, in programma in città dal 25 al 28 settembre.

"Per l’occasione – spiegano Francesca Leoni e Davide Mastrangelo, direttori Artistici della manifestazione – abbiamo immaginato il corpus delle opere raccolte in questi anni come un corpo che cresce e si evolve. E attraverso un gesto simbolico, quasi chirurgico, abbiamo tracciato un taglio per individuare alcuni degli organi vitali: opere emblematiche, artisti significativi, visioni che hanno segnato il percorso del Festival. Si tratta di un’indagine stratificata sul modo in cui il corpo, l’immagine, la tecnologia e il linguaggio video si sono trasformati nell’ultimo decennio. Un viaggio attraverso cinque sezioni tematiche che esplorano il gesto, la performance, l’animazione, il glitch, l’intelligenza artificiale e l’ibridazione dei codici".

Tra gli artisti che hanno collaborato alla mostra ci sono Gary Hill, Regina Josè Galindo, Gianluca Abbate, Alessandro Amaducci, Karin Andersen, Apotropia. L’esposizione è accompagnata da un catalogo curato dai responsabili artisti, con contributi della direttrice della Fondazione Dino Zoli, Nadia Stefanel, e dello storico delle immagini in movimento Bruno Di Marino.

"Siamo felici di ospitare una mostra anche per l’edizione 2025 di Ibrida Festival – sottolinea Monica Zoli, vicepresidente di Dino Zoli Group –. Per noi significa aprirci a linguaggi e visioni meno consuete rispetto ai percorsi narrativi che abitualmente seguiamo. È un’occasione preziosa per entrare in dialogo con artisti e forme espressive che portano nuove prospettive e stimoli, arricchendo il nostro sguardo e il nostro impegno culturale. Crediamo profondamente nel valore dell’incontro con la diversità, come fonte di ispirazione e crescita, per noi e per il nostro pubblico".

‘Anatomie Digitali’ è visitabile fino al 12 ottobre. La Fondazione Dino Zoli è aperta al pubblico dal martedì al giovedì 9.30-12.30, dal venerdì alla domenica 9.30-12.30 e 16.30-19.30. Info: www.fondazionedinozoli.com.

Valentina Paiano

© Riproduzione riservata

