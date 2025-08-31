Anteprima del festival Ibrida. Al via la mostra ‘Anatomie Digitali’

Oltre cinquanta opere tra videoarte, installazioni interattive e realtà virtuale, firmate da 55 artisti provenienti da 15 Paesi: è il cuore di ‘Anatomie Digitali’, la mostra collettiva internazionale che s’inaugura domani alle 19 negli spazi della Fondazione Dino Zoli (viale Bologna 288).

Un percorso gratuito e aperto a tutti che racconta dieci anni di arte multimediale e che si propone come prologo alla 10ª edizione di ‘Ibrida – Festival delle Arti Intermediali’, in programma in città dal 25 al 28 settembre.

"Per l’occasione – spiegano Francesca Leoni e Davide Mastrangelo, direttori Artistici della manifestazione – abbiamo immaginato il corpus delle opere raccolte in questi anni come un corpo che cresce e si evolve. E attraverso un gesto simbolico, quasi chirurgico, abbiamo tracciato un taglio per individuare alcuni degli organi vitali: opere emblematiche, artisti significativi, visioni che hanno segnato il percorso del Festival. Si tratta di un’indagine stratificata sul modo in cui il corpo, l’immagine, la tecnologia e il linguaggio video si sono trasformati nell’ultimo decennio. Un viaggio attraverso cinque sezioni tematiche che esplorano il gesto, la performance, l’animazione, il glitch, l’intelligenza artificiale e l’ibridazione dei codici".

Tra gli artisti che hanno collaborato alla mostra ci sono Gary Hill, Regina Josè Galindo, Gianluca Abbate, Alessandro Amaducci, Karin Andersen, Apotropia. L’esposizione è accompagnata da un catalogo curato dai responsabili artisti, con contributi della direttrice della Fondazione Dino Zoli, Nadia Stefanel, e dello storico delle immagini in movimento Bruno Di Marino.

"Siamo felici di ospitare una mostra anche per l’edizione 2025 di Ibrida Festival – sottolinea Monica Zoli, vicepresidente di Dino Zoli Group –. Per noi significa aprirci a linguaggi e visioni meno consuete rispetto ai percorsi narrativi che abitualmente seguiamo. È un’occasione preziosa per entrare in dialogo con artisti e forme espressive che portano nuove prospettive e stimoli, arricchendo il nostro sguardo e il nostro impegno culturale. Crediamo profondamente nel valore dell’incontro con la diversità, come fonte di ispirazione e crescita, per noi e per il nostro pubblico".

‘Anatomie Digitali’ è visitabile fino al 12 ottobre. La Fondazione Dino Zoli è aperta al pubblico dal martedì al giovedì 9.30-12.30, dal venerdì alla domenica 9.30-12.30 e 16.30-19.30. Info: www.fondazionedinozoli.com.

Valentina Paiano