Anti-zanzara, pizze e fondi Prosegue la gara solidale per aiutare chi ha bisogno

Ancora gesti solidali a favore degli alluvionati. L’associazione delle imprese di disinfestazione professionali italiane (Aidpi) con sede operativa a Forlì, ha avviato una campagna inviando prodotti per il controllo delle zanzare e per la disinfezione e sanificazione. La campagna è stata allargata anche al circuito di ISSA Pulire Network. Alla Protezione civile di Forlì sono stati consegnati dei prodotti ad azione battericida oltre a un camion con 41 bancali di prodotti.

La Round Table 6 Forlì e il Club 41 cittadino, hanno donato mille euro a sostegno del centro estivo della parrocchia dei Romiti, con l’intento di alleviare le spese a favore delle famiglie colpite dall’alluvione. Questo sostegno si è andato ad inserire nel gioco di squadra messo in campo ai Romiti per garantire il servizio del centro estivo ai bambini, ad appena un mese dalla devastante alluvione. A supporto delle forze della parrocchia, guidata da don Loriano Valzania, non sono mancati il comitato di quartiere, e l’Istituto Comprensivo 5, presieduto dalla dirigente scolastica Daniela Bandini, che ha ospitato nel giardino della scuola primaria Squadrani le attività del centro estivo, un aiuto logistico importante poiché gli spazi dell’oratorio parrocchiale sono ancora non agibili.

Dovilio Nardi, fondatore e Presidente della Nip, Nazionale Italiana Pizzaioli, ha contribuito alla causa facendo quello che sa fare meglio: la pizza. Nardi ha prodotto piu di 3.000 pizze, coinvolgendo e sensibilizzando numerosi operatori della ristorazione provenienti da tutta Italia, per poi distribuirle nei punti di raccolta della città e alle persone che stavano lavorando per ripulire case e strade. Un contributo per sentirsi vicini a chi è stato più duramente colpitp dall’alluvione.

Nelle settimane seguenti, il collaboratore della Nip Calogero Auria di Bergamo ha donato 20 lavatrici, organizzando la consegna con lo stesso Nardi, e successivamente il collaboratore Renato Tondon di Udine ha donato 12 frigoriferi fatti recapitare sempre a Nardi per la distribuzione alle persone alluvionate.