Antica Pasticceria: dolce traguardo. Maria, 60 anni dietro il bancone

Sessant’anni di onorata carriera, che significano sessant’anni di duro lavoro, notti a volte insonni, mente sveglia per risolvere i problemi e sempre il sorriso sulle labbra ad accogliere i clienti. Quello dei sessant’anni di lavoro è il traguardo che proprio oggi festeggia Maria Zimelli, socia dell’Antica Pasticceria, azienda associata a Confartigianato di Forlì. Orfana di padre in tenera età e cresciuta in collegio, nell’estate del 1964, appena 16enne, Zimelli iniziò a lavorare alla ‘Pasticceria del Corso’, imparando come si gestisce il rapporto col cliente e, all’occorrenza, aiutando in laboratorio "come si faceva allora, quando si era presi a bottega per imparare il mestiere". Lei non si è mai risparmiata, come rivela orgogliosamente il marito Maurizio Corzani "c’era un motto che la riguardava: alla fine di tutti i guai Maria non manca mai, perché lei era sempre disponibile, si prodigava per ogni necessità e, anche da dipendente, ha sempre dato il massimo, come se ne avvertisse la responsabilità".

Nel 1981 inizia l’avventura imprenditoriale, nasce in corso Mazzini l’Antica Pasticceria con Maurizio e Maria assieme a gestire l’attività in tutti i suoi aspetti: "Ci sono state molte notti insonni, le lavorazioni richiedevano tempi più lunghi e i macchinari non erano all’avanguardia, nonostante avessimo fatto un investimento importante e dato fondo a tutte le risorse per creare un ambiente accogliente e in grado di soddisfare la clientela e siamo stati premiati. Abbiamo anche avuto una buona intuizione, a Forlì non c’erano altre attività che offrissero prodotti salati, oltre alle classiche pizzette e tartine, noi abbiamo diversificato l’offerta, con la massima disponibilità al cliente".

Nel 1992 poi il trasferimento nell’attuale sede, in via Oriani, sempre caratterizzandosi per la qualità a ogni livello, dalle materie prime, ai prodotti offerti e al servizio. "Maria è sempre stata molto attenta alla cura del cliente – racconta ancora il marito –, che, oltre a poter fruire di prodotti di qualità, deve essere accolto in un ambiente sempre curato, pulito e in ordine. In negozio ci siamo sempre divisi le competenze, io in laboratorio, lei in negozio, ma abbiamo sempre voluto offrire la stessa qualità che pretendiamo per noi stessi". Attenzione che viene apprezzata dalla clientela affezionata che quotidianamente viene accolta dal sorriso di Maria, sempre presente, assieme al figlio e terzo socio dell’attività, Fabrizio Leoni, e ai sette dipendenti: Lorella, Francesca, Matteo, Bekzat, Mattia, Daniele e Maria Pia.

Matteo Bondi