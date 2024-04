Antiche pievi da riscoprire. Ciclo di visite guidate gratuite ai luoghi di culto meno noti

E’ stato presentato ieri presso la pieve di Santa Maria in Acquedotto a Forlì il programma della sesta edizione di ‘Antiche pievi. A spasso per la Romagna‘, promosso dall’associazione culturale ‘Antica pieve’, nata nel 2018. "Sono quattro le visite guidate – spiega il presidente Claudio Guidi – che si svolgeranno nei sabati pomeriggio di maggio per promuovere la conoscenza di monumenti storici e religiosi interessanti". Si parte il 4 alla scoperta dell’ex chiesina dell’Ospedale del crocifisso nel centro di Meldola per poi proseguire l’11 con la visita della pieve di S. Maria in Fabriago nel comune di Lugo (Ravenna). Si torna nell’Appennino forlivese il 18 a Premilcuore per ammirare la pieve di S. Martino all’Oppio, all’inizio dell’abitato, per chiudere il 25 con la chiesa di S. Maria dei Miracoli, in località Pianetto, nel comune di Galeata. Tutte le visite sono alle 16, gratuite, con ritrovo dei partecipanti sul posto.

"Il nostro intento – prosegue Guidi – è quello di andare alla ricerca di mete meno note, tracciando opportunità culturali e turistiche per il nostro territorio". L’iniziativa si avvale della collaborazione dello storico dell’arte Marco Vallicelli e del contributo di Gabriele Zelli e Marco Viroli che hanno pubblicato un volume che accompagnerà le escursioni. Il libro contiene le descrizioni dei luoghi di culto, con approfondimenti culturali, è arricchito dalle fotografie di Tiziana Catani e Dervis Castellucci e sarà dato in omaggio agli interessati. "In questi anni – spiega lo storico Gabriele Zelli – abbiamo organizzato la visita a 27 chiese, con la produzione di sei pubblicazioni e la partecipazione di oltre 5mila persone".

"Dobbiamo valorizzare il nostro patrimonio storico – precisa Marco Viroli, coautore del libro – con iniziative che generano anche un movimento turistico e un indotto economico locale". Presente ieri anche il parroco della pieve di Santa Maria in Acquedotto, don Andrea Carubia, che spiega "come stia crescendo attorno alla chiesa una comunità di giovani, con una casa a loro dedicata che sarà inaugurata a settembre".

"Ogni chiesa che sarà visitata – conclude Vallicelli – ha al proprio interno affreschi rinascimentali. Mi considero quasi un apostolo delle pievi e del loro stile romanico, che in Romagna hanno trovato un luogo di testimonianza importante".

Gianni Bonali