Antichi Sapori Anni 30: svelata la nuova attività artigianale

Domenica 3 agosto, a Predappio, è stata inaugurata l’attività commerciale Antichi Sapori Anni 30, gestita da due giovani donne: la titolare Michela Casadei Rossi, insieme alla cognata Sara Severi, in qualità di collaboratrice familiare.

Un bel progetto al femminile, di attività artigianale con annesso bar, che offrirà una varietà di specialità tipiche romagnole come piadina, crescioni, bruschette, piadipizza, dolci e altri prodotti che si potranno gustare sia da asporto sia nel locale stesso nell’area dedicata al bar.

Nel nuovo locale sarà anche possibile fare aperitivi e pranzi.

Erano presenti all’inaugurazione e al momento del taglio del nastro anche le autorità tra cui il sindaco di Predappio Roberto Canali, l’assessora alle Attività produttive Carla Ravaglia e, per Cna Colline forlivesi, la responsabile dei servizi generali Carla Tombaccini.

Cna infatti, attraverso il suo servizio Creaimpresa, ha curato tutte le pratiche e attività legate all’apertura, e continuerà ad accompagnare e supportare il nuovo progetto imprenditoriale.

Per il sindaco Canali "è importante che, in un periodo in cui spesso le attività artigianali chiudono, a Predappio si aprano invece attività di servizi per il bene e la comodità dell’intera comunità".

