Antichi sapori e biodiversità del Molise in tavola

Un incontro all’insegna di tradizione, sapori e saperi tra Molise e Romagna è quello in programma domani alle 12 nella sala del consiglio di Forlimpopoli, per poi proseguire all’interno del ristorante Casa Artusi, A presentare la biodiversità molisana e un progetto di recupero di grani e mais antichi sarà Michele Tanno di Arca Sannita, mentre ai fornelli a proporre i sapori della cucina del Molise sarà Melina De Paola detta Melina Tanno (nella foto), da oltre vent’anni Ambasciatrice Molisana del Gusto.

A promuovere l’iniziativa è l’Accademia Artusiana di Forlimpopoli in collaborazione con l’associazione Patriarchi della Natura. "Sarà l’occasione per una riscoperta straordinaria di prodotti antichi e tradizionali che rischiavano di scomparire – spiega Maurizio Artusi, presidente di Accademia Artusiana – e che invece la tutela della biodiversità alimentare riesce oggi a trasformare in cibo eccellente sulle nostre tavole". "Grazie al recupero di piante e semi – racconta Michele Tanno –, alla nostra formazione per coltivare orti e frutteti, fino ai corsi per la corretta potatura degli ulivi, siamo ora in grado di proporre menù di qualità che trasformano la riscoperta di varietà pregiate in piatti della cucina italiana e molisana".

ma. bo.