Anticipata ad oggi l’inaugurazione del murales dei ragazzi

Le plumbee previsioni per sabato hanno consigliato di anticipare a oggi la realizzazione dell’opera di street art a cui hanno lavorato la 3C e la 3D della scuola media di Santa Maria Nuova Spallicci, con la regia dell’artista Alessandro Tricarico, che occuperà una parete messa a disposizione dalla Cooperativa Agricola della frazione. L’evento, realizzato grazie alla collaborazione del Conad Margherita Panighina, si colloca all’interno del festival ‘Paesaggi Plurali’, promosso dall’amministrazione comunale e diretto dalla cooperativa ‘Casa del cuculo’ che ha ricevuto nel 2022 finanziamenti della Regione Emilia-Romagna.

"Il meteo sfida ancora la realizzazione dell’opera di arte pubblica a Santa Maria Nuova, ma i ragazzi e le ragazze non si fanno abbattere e anticipano tutto!", così hanno scritto gli organizzatori invitando tutta la cittadinanza per le 17 di oggi in via Togliatti 56. L’opera sorgerà nella parete anteriore del consorzio agrario e l’inaugurazione sarà parte integrante dell’opera stessa. Lo scorso novembre era stato inaugurato il murales, questa volta realizzato dai ragazzi delle medie di Bertinoro, lungo la scalinata che via Allende porta al borgo, una settimana dopo si sarebbe dovuto inaugurare a Santa Maria Nuova, ma venne tutto rimandato a causa del maltempo.

ma.bo.