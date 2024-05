‘Anticonformiste all’opera’ al Fabbri con Veneziani

La storia dell’arte guardata da una prospettiva nuova, molto diversa da quella alla quale siamo abituati: puntare per una volta, i riflettori sulle artiste e sulle loro opere, mettendo a fuoco figure che, per secoli, sono state relegate a sfondo, non per mancanza di meriti, ma per una consuetudine culturale che oggi si cerca di superare. L’impresa rivoluzionaria spetterà a Jacopo Veneziani che questa sera alle 21 sul palco del Diego Fabbri darà vita alla lectio inedita ‘Anticonformiste all’opera’, nell’ambito del festival di Caterina Sforza.

Veneziani è uno storico dell’arte e divulgatore, presenza fissa nel programma di La7 ‘In altre parole’ condotto da Massimo Gramellini, docente presso l’università Iulm di Milano e presidente della Galleria Ricci Oddi, la galleria d’arte moderna della città di Piacenza. "Quando pensiamo ai vari artisti che hanno incarnato lo spirito di un’epoca – commenta Veneziani – ci vengono sempre in mente nomi di artisti maschi: Giotto, Botticelli, Michelangelo, Caravaggio, Van Gogh, Monet, Pollock… Come se la creatività fosse una questione di testosterone. Non è così. Ci sono state altrettante artiste che hanno segnato la storia dell’arte". Veneziani porta alcuni esempi a suffragare le sue parole: "Gustav Klimt è diventato Klimt anche grazie all’artista scozzese Margaret MacDonald, da cui riprese le linee curve e sinuose che lo avrebbero poi reso celebre in tutto il mondo. E i famosi schizzi con cui Jackson Pollock rivoluzionò la pittura? Non sono completamente farina del suo sacco. Lui scoprì questa tecnica osservando le tele di Janet Sobel, una pittrice autodidatta di Brooklyn. Eppure, avete mai sentito parlare di MacDonald e Sobel? Probabilmente no".

Ecco, quindi, la vertigine: per ogni artista celeberrimo e studiato nei libri di storia dell’arte ve ne sono altre, molto spesso dimenticate, note solo agli specialisti. Erano meno talentuose dei loro colleghi uomini? Difficile supporlo, anche in considerazione del fatto che il concetto stesso di talento è convenzionale e frutto della società che detta le regole del gioco, ovvero la nostra società di matrice patriarcale. "Per molti anni – conclude Veneziani – la storia dell’arte è stata scritta da uomini, i quali hanno spesso relegato le donne al ruolo di ‘moglie di’, ‘musa di’, ‘modella di’ o ancora ‘amica di’. È ormai tempo di abbandonare questa prospettiva maschile polverosa e carica di pregiudizi". L’evento è a ingresso libero e non è necessaria alcuna prenotazione.

Sofia Nardi