Antitetanica, dove e quando vaccinarsi

I Servizi di Igiene e Sanità Pubblica hanno organizzato delle giornate straordinarie di vaccinazione antitetanica per adulti, ad accesso diretto, rivolte in modo particolare alle persone che stanno svolgendo attività presso gli edifici alluvionati. L’invito ad accedere è rivolto a coloro che non sono mai stati vaccinati per il tetano oppure hanno fatto l’ultima dose di richiamo da più di 10 anni. Ecco le date dei prossimi ambulatori vaccinali contro il tetano in libero accesso:

- Forlì, via della Rocca 19: mercoledì 31 maggio dalle ore 14 alle 16 e lunedì 5 giugno dalle ore 14 alle 16;

- Forlimpopoli, Casa della Comunità ambulatori, Igiene Pubblica, primo piano: giovedì 1 giugno: 8.30-12 e 14-16.