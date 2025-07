Anziana 92enne truffata in casa. Finta malattia della figlia: la donna consegna soldi e gioielli

In casa ha solo cento euro. Però ha anche dei pezzi di memoria sotto forma di gioiellini sparsi. Lei li raduna. Accuratamente, li ripone in un sacchetto. In tutto, undici frammenti in oro, tra collanine e anelli. Il valore è per tre quarti affettivo. Lei, 92 anni, che da poco ha rinnovato la patente, li chiude nel sacchetto e poi aspetta la donna. Tra un po’ dovrebbe suonare. La zona è via Campo degli Svizzeri.

Lo sa che in giro ci sono questi mietitori di solitudini che fanno razzìa di sentimenti e soldi. O gioielli. Ma stavolta la donna c’è cascata. È attenta a tutto. Vive sola. Si fa da mangiare. Va a fare la spesa (in macchina). Fa delle belle passeggiate. Eppure anche lei è inciampata nell’avidità dei truffatori degli anziani. Elargendo a una sconosciuta cento euro in contanti e qualche gioiello.

La sconosciuta è con tutta probabilità la stessa che qualche ora prima l’aveva chiamata al telefono fisso, facendosi passare per la figlia e scoccando l’apprensione della povera anziana: "Mamma mi devo ricoverare. Ho bisogno di soldi. Prepara quello che hai che poi passa un’amica a prenderli...".

Nella sua miseria apicale, un colpo assestato alla perfezione. Sapeva, la gang di bidonari, che la donna aveva una figlia? Forse sì. O forse sono andati a caso. Sta di fatto che il fato ha voluto che la donna abbia una figlia. E quando ha sentito che stava male e che aveva bisogno, beh la mamma non ha età. E neanche il crimine: il colpo è andato a segno.

A scoprirlo, un paio d’ore dopo la consegna del bottino, il figlio della donna. "Le ho telefonato e lei m’ha raccontato che mia sorella era ricoverata e doveva essere operata, e m’ha detto dei soldi e dei gioielli – racconta l’uomo –. A quel punto ho capito tutto. Sono corso da lei. Ma ormai... Mia madre? C’è rimasta molto male...". La vittima però, in un sussulto di dignità, ricorda tutto di quella ignota malfattora: "L’ha descritta per filo e per segno: 50 anni, 1.65, mora, capelli corti. E aveva una mascherina clinica alla bocca. Chissà perché. Descrizione che forniremo ai carabinieri". Novantadue anni, truffata, ma vecchietta a chi?

ma. bur.