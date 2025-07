Anziani, piscina gratis. L’idea di Meldola:: "Stop a caldo e solitudine"

"Sono estremamente contento dell’avvio dell’iniziativa che permette di utilizzare gratis la piscina comunale agli over 65 residenti a Meldola nei mesi di luglio e agosto". Il sindaco di Meldola Roberto Cavallucci rende merito dell’iniziativa: "L’idea non è mia ma di Valerio Morelli, che fondò l’associazione sportiva dilettantistica Evergreen alla fine degli anni ‘90. Da parte mia ho pensato in pochi secondi che l’idea andava concretizzata in tempi stretti e così è stato. Ne ho parlato con i colleghi di giunta e con gli attuali gestori dell’impianto sportivo e siamo passati agli atti. Per far fronte alle spese, come amministrazione copriremo il 90% delle spese e il restante 10% sarà a carico del gestore".

Una scelta che pare essere un ‘unicum’ nel Forlivese. A Roma le piscine comunali sono gratis solo per gli over 70, mentre a Bologna, ad esempio, si può richiedere l’ingresso gratis, ma occorre far parte di strutture socio-assistenziali o alcune associazioni e in ogni caso è limitata al mese di agosto. "Questa iniziativa – aggiunge Cavallucci – vuole essere un gesto importante per combattere sia il caldo che la solitudine, due aspetti che nei mesi estivi possono pesare di più". L’invito riguarda dunque l’impianto di piazzale della Libertà 8 e vale tutti i giorni della settimana. "Siamo felici di mettere a disposizione la piscina comunale per tutelare le categorie più deboli nel periodo più caldo dell’anno e siamo grati al gestore della Asd Evergreen che ha aderito all’iniziativa. Il nostro progetto vuole consentire alle persone più anziane di combattere il caldo che in queste settimane è particolarmente soffocante e anche pericoloso. E allo stesso tempo daremo loro occasioni di socializzazione ed evitare il senso di solitudine e di isolamento".

In Francia, durante la campagna elettorale in corso, ha fatto scalpore la proposta di installare condizionatori ovunque. "Ma non basta avere il condizionatore in casa per battere il caldo durante la giornata – aggiunge il sindaco – perché oltre al caldo incombe la solitudine. Invece di stare a casa per molte ore al giorno, andare in piscina oltre ad avere un po’ di refrigerio vuol dire scambiare due parole non solo con i coetanei ma con i più giovani che frequentano l’impianto sportivo. Fare una partita a carte, parlare del più e del meno in queste lunghe e calde giornate estive. Prendersi cura degli anziani, significa prendersi cura della nostra comunità e costruire una città più umana e solidale".

Il sindaco ricorda che "durante l’anno mettiamo in campo diversi progetti a favore dei più fragili perché i nostri anziani rappresentano una risorsa preziosa da valorizzare per quello che hanno dato, ma anche per quello che hanno ancora da dare. Sono convinto che questa iniziativa, partita con il piede giusto, avrà successo".