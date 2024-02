Anziani ‘salvati’: erano rimasti chiusi per un’ora dentro al cimitero

Un incubo: bloccati all’interno del cimitero, mentre arriva il buio e inizia a piovere. È stata una brutta avventura per due anziani coniugi, a Villa Rotta, una frazione vicino a Carpinello. Fortunatamente senza conseguenze: a liberarli dalla scomoda situazione è intervenuta una Volante dalla Questura di Forlì.

Moglie e marito erano andati sabato pomeriggio a deporre alcuni fiori al cimitero. A una cert’ora, come accade abitualmente, scatta la chiusura automatica del cancello. Che ha però la funzione di non fare entrare ulteriori visitatori: per chi resta all’interno, è previsto un pulsante che comanda la riapertura per il tempo necessario a uscire. Solo che non funzionava. A quel punto – ore 17.20 – i due anziani chiamano la polizia.

Gli agenti arrivano in via Cà Bagnoli, a Villa Rotta, e riescono a parlare con la coppia attraverso il cancello. La procedura per riaprirlo potrebbe essere lunga, e nel frattempo il meteo sta peggiorando. A quel punto, i poliziotti rompono ogni indugio: utilizzano due scale trovate sul posto, le appoggiano al muro di cinta alto due metri e mezzo e iniziano l’operazione di recupero di moglie e marito. Un intervento non semplice, anche considerata l’età dei due coniugi. Complessivamente, dall’allarme all’uscita, è passata circa un’ora. La coppia, alla fine, è parsa sollevata. È prevista ora la manutenzione dell’impianto elettrico di apertura di emergenza del cancello.