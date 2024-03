Anziano vedovo ‘prosciugato’. Condannata cinquantenne, coinvolta anche un’amica

Costose cure per un tumore ai polmoni; la tragica morte di un figlio in un incidente stradale con conseguente attesa di un riparatorio gruzzoletto assicurativo; la necessità di pagare alcune pratiche per sbloccare dei soldi. E tanto altro ancora gli avevano raccontato quelle due donne per indurlo ad aiutarle e a sganciare la bellezza di oltre 60mila euro.

La prima, una 40enne, di Glorie di Bagnacavallo, il 6 aprile 2022 era pure stata arrestata in flagranza di reato dai carabinieri di Lido Adriano mentre si faceva consegnare dall’uomo – un vedovo 80enne e benestante di Forlì – 350 euro. La seconda, una 50enne di Marina Romea, giovedì scorso è stata condannata dal giudice Cecilia Calandra a tre anni di reclusione (la procura ne aveva chiesti cinque). La donna, difesa dall’avvocato Francesco Furnari, doveva rispondere di circonvenzione aggravata in concorso con la 40enne: l’uomo del resto da una quindicina di anni è segnato da una forma depressiva perdurante che, secondo una consulenza tecnica della procura, lo avrebbe reso particolarmente vulnerabile.

La vicenda era maturata tra il 2021 e il 2022. In particolare i primi a rivolgersi alle forze dell’ordine erano stati i figli dell’80enne. Quindi anche lui si era deciso a raccontare tutto a verbale davanti ai carabinieri della caserma della località rivierasca ravennate. E qui l’anziano forlivese aveva spiegato di avere conosciuto la 50enne un anno prima in un bar di Ravenna. La confidenza tra loro due era cresciuta: lei un giorno gli aveva chiesto di accompagnarla a Lido Adriano da una sua amica – la 40enne appunto –, sostenendo che fosse infermiera e che le dovesse fare delle iniezioni: la donna alloggiava in una roulotte parcheggiata in un piazzale litoraneo.

La 50enne aveva allora raccontato all’80enne che soffriva di un tumore ai polmoni e gli aveva perciò iniziato a chiedere prestiti per le cure. Quando lui a un certo punto si era tirato indietro, ecco che allora lei lo aveva rassicurato: era in attesa di riscuotere una ingente somma da un’assicurazione per la morte del figlio 26enne investito da un’auto: il giovane era inoltre proprietario di una bella casa che lei stava per ereditare. Alla fine le aveva così dato circa 30mila euro. Per fortuna un finanziamento da 34mila euro per una Mercedes, era invece naufragato grazie all’intuito del venditore. Intanto a inizio 2022 i figli si erano accorti di quegli ammanchi dal conto: lui doveva al più presto rientrare della somma. La 50enne – prosegue l’accusa – gli aveva assicurato di possedere l’intera cifr,a ma che aveva bisogno di un ultimo prestito da 300 euro per pagare il bonifico. I soldi naturalmente non gli erano mai arrivati.

L’ultima volta l’uomo quella 50enne l’aveva vista a febbraio 2022: lei lo aveva chiamato per dargli appuntamento davanti a una farmacia delle Bassette. E una volta qui, lo aveva implorato di dargli altri 300 euro per le medicine: gliene aveva lasciati 180 prima di andarsene. La donna aveva continuato a chiamarlo anche quando il 22 febbraio di quell’anno lui si trovava davanti ai carabinieri per raccontare tutto.

Per la 40enne, la quale ha imboccato un’altra strada giudiziaria, la somma totale elargita dal vedovo forlivese sarebbe stata di più di 25mila euro.

