Apericena in azienda agricola

Venerdì alle 19 si tiene l’apericena ’Incanto divino’ all’azienda agricola Casadei di Predappio, in via Fiordinano Massarola 31. Iscrizioni entro oggi a [email protected] o via Whatsapp a Micaela 366.4444131. Costo dell’esperienza e degustazione 18 euro. Durata 75 minuti circa. Raccontano gli organizzatori: "Quante canzoni, artisti e autori raccontano attraverso il vino, il proprio mondo, la propria denuncia, il proprio tormento d’amore. E’ palese che il vino è da sempre visto dall’uomo, come una consolazione, ma anche un piacere e una gioia, quando condividiamo con qualcuno un momento significativo della nostra vita. Dunque un omaggio al vino, che da secoli accompagna e sostiene la vita degli uomini, che affaticati o vincenti, un calice lo innalzano cantando alla vita".

