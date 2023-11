Apericena portoghese e conferenza su Leopoldo Battistini

Appuntamento a palazzo Albicini in corso Garibaldi, 80 oggi alle 19.30 per un apericena portoghese organizzato dall’associazione ’La foglia’ e dal circolo ’Aurora’. Al termine della cena, alle 21, i partecipanti potranno assistere a una conferenza sul tema ’Il ceramista Leopoldo Battistini in Portogallo e l’arte dell’Azulejo in Italia’ tenuta dalla professoresa Anabela Ferreira, docente dell’Università di Bologna - Campus di Forlì. Per partecipare all’apericena la prenotazione è obbligatoria, tramite indirizzo mail: auroraapsforli@gmail. com.