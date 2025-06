Aperitivo, dibattito e prima italiana del film di Radu Jude

Il Centro Studi Melandri organizza la terza proiezione della rassegna cinematografica ’Locus Solus: visioni, riflessi, identità’, in programma oggi all’Arena Forlivese, in via Giorgio Regnoli 92. Alle 19.30 aperitivo, alle 20.30 talk con No.Vi.Art. Associazione, Ettore Zito (direttore della fotografia) e Sergio Cremasco (colorist); alle 21 primaitaliana del film ’Do Not Expect Too Much From the End of the World’ di Radu Jude (Romania, 2023). Ingresso gratuito. Info: 348.9216305; info@centrostudileonardomelandri.it.