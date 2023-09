Aperitivo e visione delle stelle per raccogliere fondi

Una serata in cui l’informazione sui tumori ginecologici si unisce all’osservazione degli astri e dei pianeti. Stasera l’associazione Loto Odv propone un evento in collaborazione con il Gruppo Astrofili Forlivesi: a partire dalle 19.30 – in via Ladino 4, nel prato di fronte alla chiesa – si organizza un aperitivo ‘stellare’ sulle note di un’arpa celtica, poi tutti con il naso all’insù per osservare stelle e pianeti. Donazione minima di 15 euro: il ricavato sarà utilizzato dall’associazione per supportare le donne colpite da tumori ginecologici, la cui giornata mondiale si è tenuta pochi giorni fa, che seguono cure presso l’ospedale Morgagni-Pierantoni. Durante la serata vengono presentati gli open day di Loto, giornate di prevenzione dedicati alle donne: ecografie transvaginali e visite ginecologiche totalmente gratuite. Per informazioni e prenotazioni 329.7546860.