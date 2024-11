Aperitivo letterario con Sideri

Nuovo appuntamento a Santa Sofia con la rassegna ‘Letture tutte d’un sorso. Aperitivi letterari’ promossa dall’associazione Sophia in libris, giunta alla terza edizione. Alle 18, a Rosso Bistrot di piazza Garibaldi sarà presentato il primo romanzo di Eugenio Sideri ‘Ernesto faceva le case’ (Pendragon). "La mia opera – precisa l’autore – racconta di una terra che non c’è più, tra ardori e amori che non si mitigavano, ma sempre all’eccesso, tipici appunto della terra di Romagna. Personaggi radicati nella terra, fonte di lavoro e di sostentamento, ma che potrebbero anche, all’improvviso, mettersi a volare". Sideri, romagnolo classe 1968, fondatore della compagnia Lady Godiva Teatro, realizza numerosi spettacoli come autore e regista, partecipando a stagioni teatrali e festival. Come drammaturgo, si occupa da anni di teatro di impegno sociale e civile, raccontando di Resistenza, mafie, violenza assistita, morti bianche.