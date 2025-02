Aperitivo sostenibile all’ex circolo Marini. Parcheggi Ausl con luci ridotte

Tante iniziative in occasione di ’M’illumino di meno’, giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili. All’ex circolo Marini in viale dell’Appennino 12, oggi alle 18, aperitivo sostenibile (chi volesse arrivare in bicicletta: ritrovo alle 17.30 in piazza Saffi). Il tema dell’incontro sarà la moda e il suo impatto sull’ambiente. Confermare la propria partecipazione a 345/2727503. All’iniziativa ha aderito anche Ausl Romagna. L’azienda sanitaria ha deciso di spegnare dalle 17.30 alle 19 parte delle luci esterne nei principali parcheggi di sua competenza, compabilmente ’col mantenimento dei necessari standard di sicurezza’; a Forlì la decisione riguarderà il parcheggio all’ospedale cittadino (camera mortuaria e aree interne). La Fumettoteca Alessandro Callegati ’Calle’, vuole sensibilizzare i più piccoli con maschere eco-sostenibili di Caterina Sforza e Giovanni dalle Bande Nere. Il tutto in via Curiel 51, dalle 14 alle 18.