Aperta la mostra di Eve Arnold: "San Domenico, una fotografa straordinaria"

Ha aperto i battenti ieri la mostra fotografica ‘Eve Arnold. L’opera 1950-1980’, ai musei San Domenico nell’ambito del Festival del Buon Vivere. Complice un soleggiato sabato mattina di inizio autunno, l’accesso alla mostra è stato agile e ha richiamato alcuni visitatori anche da fuori regione: "Sono arrivato fin qui da Rovigo perché appassionato d’arte in tutte le sue forme – spiega Maurizio Poletti appena uscito dal grande portone del San Domenico –. Ho potuto ammirare già altre esposizioni in città, ormai sono un habitué, torno sempre volentieri". Lo accompagna Micaela Poletti di Ferrara: "Mi aspettavo una mostra più piccola e invece ha superato le mie aspettative: è molto articolata e le foto colpiscono l’osservatore. Un percorso ben strutturato".

Ma le esposizioni del San Domenico fanno da volano anche al turismo dedicato alle altre bellezze cittadine: "Adesso andremo a pranzo qui vicino in un ristorante di specialità romagnole e poi faremo un giro nel centro storico", confermano Maurizio e Micaela. Anche i protagonisti degli eventi del Festival del Buon Vivere hanno potuto visitare l’esposizione fotografica di Eve Arnold, tra questi Eugenio Radin che è intervenuto all’incontro ‘Pensare al futuro guardando all’Europa’ alla Chiesa di San Giacomo. "Non eravamo mai venuti a Forlì – sottolinea Radin insieme alla compagna Sofia Battistello –, in questa occasione ci è stata data la possibilità di ammirare la mostra al San Domenico che abbiamo molto apprezzato. Adesso andremo a pranzo in un locale del centro e poi ci aspetta il viaggio per rientrare a casa".

L’esposizione è dedicata a una delle leggende della fotografia del XX secolo, una donna che ha saputo raccontare il mondo attraverso il suo obiettivo e che le ha permesso di produrre un corpus di opere unico. Un viaggio attraverso i ritratti delle grandi stelle del cinema e dello spettacolo, tra cui Marylin Monroe e tanti altri, fino ai reportage d’inchiesta sull’emancipazione femminile e il razzismo negli Stati Uniti.

"Sono un’artista autodidatta che fotografa in analogico – spiega Sol Marianela (nome d’arte), giovane argentina in visita al ramo forlivese della famiglia –, le opere della Arnold mi hanno ispirata, soprattutto quelle relative al tema della segregazione afroamericana. Mi ha colpito il fatto che l’autrice ha iniziato la sua attività non da giovanissima, all’età di 37 anni". Una famiglia che nutre la sua passione per l’arte con riviste di settore e visite a tutte le mostre del San Domenico: "Il mio papà collezionava periodici dedicati alla fotografia – riporta alla memoria Barbara Petrini, zia di Sol Marianela –, infatti la mostra ha richiamato vecchi ricordi. Conoscevo già le foto ma non sapevo chi fosse l’autore. Ho apprezzato molto il percorso allestito perché mi ha fatto scoprire l’artista".

Questa è l’ottava mostra fotografica nata in seno al San Domenico, ed è visitabile fino al 7 gennaio 2024. Anche oggi osserva l’orario 9.30-20. Domani giorno di chiusura, i battenti riaprono martedì dalle 9.30 alle 19 (la biglietteria chiude un’ora prima). Dal 24 febbraio, poi, si accenderanno i riflettori su un’altra grande esposizione, stavolta dedicata all’arte con le opere dei Preraffaelliti.