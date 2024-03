Aperta la nuova sede. Forza Italia in piazza. Zattini: "Si rinforza la nostra coalizione"

La sede provinciale di Forza Italia è, da ieri, in centro a Forlì in piazza Saffi al civico 15. A inaugurarla, con lo slogan ‘Una grande storia, un futuro di libertà’, è intervenuto il sottosegretario al ministero delle Infrastrutture e Trasporti (Mit), l’onorevole Tullio Ferrante, accompagnato dalla deputata e presidente del coordinamento regionale di Forza Italia dell’Emilia Romagna, Rosaria Tassinari, dall’assessore alla viabilità di Forlì e componente del direttivo nazionale di Forza Italia, Giuseppe Petetta. Presenti anche i responsabili territoriali, fra cui il coordinatore provinciale Giuseppe Bettini e quello cittadino Joseph Catalano.

E’ stata anche l’occasione per fare il punto sull’impegno del governo e del ministero nei confronti della città. "Fra i progetti – ha spiegato il sottosegretario Ferrante – vi sono il collegamento veloce Forlì-Cesena e la messa in sicurezza della Ss67. In seno al nuovo contratto tra ministero e Anas abbiamo inserito la progettazione del lotto 0 e del lotto 5 del collegamento tra Forlì e Cesena. Per la Ss67 è stato presentato da Anas il progetto per la messa in sicurezza e ci impegneremo ora a reperire le risorse".

Sempre il sottosegretario ha anche annunciato l’imminente affidamento dei lavori per il completamento del nuovo carcere di Forlì, così come lo stanziamento di 11 milioni di euro per la messa in sicurezza sismica della stazione ferroviaria. "Con questo Governo è finita l’epoca del no a tutto, No Tav, No Metanodotto e così via – ha sottolineato Ferrante –, questo partito non si fermerà e andrà a realizzare le opere che servono".

Presente al taglio del nastro anche il sindaco, Gian Luca Zattini. "La vostra sede contribuirà di sicuro a rafforzare la nostra coalizione anche in vista delle elezioni di giugno – ha così preso la parola il sindaco –, perché gli avversari non sono dentro la coalizione, ma fuori, come ci devono insegnare le elezioni in Sardegna". Il sindaco ha poi rivendicato gli esiti dei suoi cinque anni di mandato. "Abbiamo sbloccato una città che era ferma – ha affermato –, è sotto gli occhi di tutti quanto è stato fatto e si sta ancora facendo, tutto questo andando anche a diminuire il debito ereditato dalla sinistra, passato da 80 a 60 milioni di euro". Sulle possibilità di essere rieletto il sindaco si è dimostrato fiducioso. "Non vedo problemi – ha concluso – visto che i ‘sinistri’ hanno fatto un’opposizione imbarazzante in questi anni".