Aperte le iscrizioni a ’Drink to Meet Cna’, aperitivo di networking Martedì 18.30 a Forlì, 'Drink to Meet Cna': aperitivo di networking per imprenditori e professionisti. Iscrizione 10€, comprende apericena e contatti dei partecipanti. Promosso da Cna Professionisti, Cna giovani imprenditori, Cna Comunicazione e terziario e Cna Cinema Audiovisivo.