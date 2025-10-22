Giocate a pallone
Massimo Pandolfi
Forlì
22 ott 2025
QUINTO CAPPELLI
Cronaca
Aperte le prenotazioni per ’Candido’, in scena sabato

L’attore Michele Savoia

L’attore Michele Savoia

Arriva a Predappio ‘Candido’, il nuovo spettacolo scritto da Tobia Rossi ed Eleonora Beddini, che vede protagonista Michele Savoia, e altri 28 personaggi, in un’interpretazione intensa, ironica e sorprendente. Si tratta di una parabola contemporanea che fonde confessione intima e avventura pop, alternando momenti musicali e stand-up comedy, in un racconto che diverte e commuove.

Candido è un giovane attore di talento: ottimista, generoso e ‘gioiosamente oversize’. Il suo corpo, inizialmente fonte di dolore e fragilità, è diventato il suo biglietto da visita nel mondo dello spettacolo, che però troppo spesso lo incasella nel ruolo dell’amico buffo e rassicurante. Ma cosa accade quando decide di ribellarsi a questa maschera ingombrante? Con riferimenti che spaziano da Voltaire a ‘La La Land’, fino al cinema di Joel Schumacher e agli one woman show di Rachel Bloom, Candido si muove tra leggerezza e gravità, comicità e riflessione. Una fiaba musicale che racconta, con energia e sincerità, il desiderio di ogni corpo non conforme di essere visto e riconosciuto per ciò che è davvero, senza etichette e senza compromessi.

Acquisto biglietti (20 euro intero e 15 ridotto) giovedì dalle 18 alle 20 presso la sede del Teatro delle Forchette, via Vivaldi 22 a Forlì. Info e prenotazioni: 0543.1713530 – info@teatrodelleforchette.it. Lo spettacolo è in programma sabato al teatro comunale di Predappio alle ore 21. Supervisione alla regia Michela Andreozzi, produzione musicale Davide Dadamo, coreografie Marco Valentino, disegno audio e luci Francesco Napoletano, marketing e web Ramon Ditano.

Quinto Cappelli

