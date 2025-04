Aperto domani il campanile. Offerte per i cattolici di Aleppo

Continuano le aperture domenicali al pubblico del campanile di San Mercuriale, in piazza Saffi. Domani nel dettaglio la salita fino in cima al monumento più iconico della città sarà possibile a chiunque voglia, con possibilità di visita, dalle ore 10 alle 12.30 e poi dalle 15.30 alle 19. L’ingresso è a offerta libera e in questo caso il ricavato sarà destinato alla Comunità Cristiana Cattolica di Aleppo in Siria, come proposto, in occasione della Quaresima, dall’Unità pastorale del centro storico di cui è parroco don Nino Nicotra.