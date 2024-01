Da Dubai a Forlì per le apnee ostruttive del sonno: Faissal operato al Morgagni-Pierantoni

Forlì, 23 gennaio 2024 – Faissal Saadeddine è nato e vive a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Da tempo l'uomo è affetto da sindrome delle apnee ostruttive del sonno, che consiste in una serie di pause nella respirazione causate da un'ostruzione parziale o totale delle vie aeree durante la notte.

Il viaggio a Forlì

Dopo avere ricevuto consigli dai medici locali e avere effettuato alcune ricerche su Internet, Faissal scopre che a Forlì è presente un centro specializzato negli interventi per problemi di questo tipo. Il centro è situato all'interno del complesso “Morgagni-Pierantoni” ed è riconosciuto a livello internazionale. Faissal decide allora di recarsi in Romagna, dove viene operato con successo dal dottor Andrea De Vito, direttore della unità operativa di Otorinolaringoatria di Forlì, Ravenna, Faenza e Lugo.

Sindrome da apnea ostruttiva, “Forlì riferimento internazionale”

"Il signor Saadeddine ha scelto l'Ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì per subire l'intervento di faringoplastica e epiglottoplastica. - dichiara il dottor De Vito -. Questi interventi vengono eseguiti per correggere le sedi di collasso durante le apnee ostruttive notturne, di cui Faissal è affetto. L’unità operativa di Otorinolaringoiatria, in cui ho lavorato da sempre sotto la direzione del prof Claudio Vicini, e che ora dirigo, è un riferimento internazionale per il trattamento di questa patologia. In particolare, la faringoplastica con filo riassorbibile barbed viene sviluppata ed applicata da molti anni in questo ospedale". Il primario si sofferma, in seguito, sulla malattia in questione: "La sindrome da apnea ostruttiva nel sonno, altrimenti definita come Osas, è un disturbo caratterizzato da pause nella respirazione durante il sonno, dovute all’ostruzione parziale o totale delle prime vie aeree. Si stima che circa 1 miliardo di persone nel mondo soffrano di apnee ostruttive del sonno e che circa 425 milioni di persone presentino forme moderate o gravi, che richiedono trattamenti specifici.”

Faissal ringrazia il team per il delicato intervento: "Sono molto contento di avere scelto questo ospedale e di essere stato operato da dottor De Vito, che da subito mi ha dimostrato grande disponibilità e professionalità".